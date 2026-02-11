【女子旅プレス＝2026/02/11】北海道千歳市に“月光の静寂と幻想”をイメージした温泉ホテル「しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄」が、2026年7月に誕生する。全24室に展望温泉風呂を備え、レイクホワイトを基調としたミニマルで上質な空間を提供。北海道の食文化を再構築した「嬉食」とともに、心身を癒やす至福の滞在を叶える。【写真】北海道の湖畔風景×アイヌ文化にひたる温泉宿「界 ポロト」体験レポ◆支笏湖温泉に新たな宿泊施設「