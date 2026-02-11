次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズなどが現地時間2月25日に発表へ！日本でも発売見込みでキャンペーンも開始Samsung Electronics（以下、Samsung）は10日（現地時間）、アメリカ・サンフランシスコおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked February 2026: The Next AI Phone Makes Your Life Easier」を現地時間（PST）の2026年2月25日（水）10：00から開催すると発表しています。日本時間（JST）では2月