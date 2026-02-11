ほぼ日手帳が『名探偵コナン』とコラボ！一冊丸ごと原作イラストを使用した4月はじまりの“特別版weeks（週間手帳）”をはじめ、手帳カバーや文具が2026年2月1日（日）より続々登場。筆者は、ほぼ日の本社で新製品を見せてもらいました！ 見どころをご紹介します。一冊丸ごと原作イラストを使用した『名探偵コナン』特別版「週間手帳 weeks」表紙デザインは2種類。1冊は、コナンを中心に『名探偵コナン』に登場するキャラクターが