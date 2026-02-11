「広島紅白戦、白組２−０紅組」（１０日、天福球場）逆転での沖縄切符だ。２軍から紅白戦に出場した広島・遠藤淳志投手（２６）と斉藤優汰投手（２１）が、いずれも１回無失点と好投。登板後、１１日からの１軍昇格が決まった。新井監督が「斉藤優汰と遠藤は、あした（１１日）から１軍に合流させます。１軍で、もう少し見てみたいなと思わせてくれた」と話した。“一発快投”だった。遠藤は五回から登板して３人斬り。斉藤