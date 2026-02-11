ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が、新加入した岡本和真内野手の起用法に言及した。10日（日本時間11日）のメディアデーに取材に応じ、岡本について現時点での起用プランについて尋ねられた指揮官は「我々のプランは、岡本を三塁でかなりレギュラーに近い形で起用することだ」と明言。「彼が三塁を多く守ってくれればくれるほど、他の選手の起用をより柔軟にできる。基本は三塁だ。今はWBCに向けて、日本代表でも