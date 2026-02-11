1月より放送をスタートした今期冬ドラマ。放送開始から数話が放送され、ドラマファンの評価も定まりつつある。ORICON NEWSでは今冬に放送開始されたドラマにおける満足度調査を実施。回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。冬ドラマ序盤までで“満足度”の高かった3つの作品について、好評なポイントを回答者のコメントを交え紹介する。【2026年冬ドラマ】序盤の満足度ランキングTOP10一覧