ドジャース、ホワイトソックスのキャンプ地グレンデールの公式ストアにド軍の大谷翔平投手（31）のキャンプ地限定グッズが登場した。バットを持った大谷とアリゾナ名物のサボテンが描かれた限定パーカー（114・99ドル＝約1万7750円）、同限定Tシャツ（54・99ドル＝約8500円）で、高額ながら多くのファンが買い求めていた。その他に全30球団の2026年キャンプのキャッチフレーズ「WEOUTSIDE」（これから出かけるという意味の