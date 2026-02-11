アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。2月10日（火）の配信では、前回に続きヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。ヘアメイクの師匠への弟子入りと、下積み時代、そこからの“快進撃”について語った。一度は美容師としてトップになりながら、師匠・藤原美智子氏に弟子入りし、ヘアメイクとしてゼロからのスタートを切った小田切さ