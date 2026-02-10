クラシック音楽を香りとして表現するフレグランスブランド「ラニュイ パルファン（La Nuit parfum）」が、東京・東麻布の洋菓子店「パティスリー オンディーヌ」とコラボレーションした焼き菓子セット 「夜のガスパール チョコ菓子セット」を発売する。日本橋三越本店が2月11日から17日まで開催する催事「サロン ド パルファン」と、2月20日から26日まで行われるルクア大阪内のイベント「イセタン モア パルファン」で50点限定で