トランプ米大統領＝1日/Al Drago/Getty Images/File（CNN）米司法省が新たに公開したエプスタイン関連文書で、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン氏に対する捜査が2006年ごろに公になった直後に、トランプ米大統領がフロリダ州パームビーチの警察に電話をかけ、感謝の意を伝えるとともに「（エプスタイン氏が）こうしたことをしていることを、誰もが知っていた」と語っていたことが明らかになった。文書は