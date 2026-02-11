アメリカのラトニック商務長官は10日、ドル安の進行を容認する姿勢を示しました。トランプ政権で通商政策を担うラトニック商務長官は、上院の公聴会でドル安について問われ、「他国がアメリカへの輸出を増やすためにドルを意図的に高く操作し、アメリカが世界に輸出しにくい状態が続いていた」と主張しました。そのうえで「現在のドル相場はより自然な状態だ」と述べ、ドル安の進行を容認する姿勢を示しました。アメリカ・ラトニッ