第６０回共同通信杯・Ｇ３は２月１５日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。主役はデビュー２連勝でホープフルステークスを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）だ。Ｇ１初制覇を飾った前走は、直線で外に持ち出してから目の覚めるような末脚を繰り出して差し切り勝ち。まだまだ奥がありそうな雰囲気で、初の東京コースにも不安はなさそうだ。新潟２歳ステークスを制するなど実績上