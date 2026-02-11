ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選は、11日（日本時間12日）に行われる。五輪連覇を目指す平野歩夢（TOKIOインカラミ）は、先月に負ったケガの影響が心配されるが、ライバルとなる海外選手のSNSに登場し、海外ファンから歓喜の声が上がっている。五輪会場をバックに、4年前の金＆銀メダリストが笑顔で2ショットにおさまった。画像をインスタグラムに投稿したのは、北京五輪の男