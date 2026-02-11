メ～テレ（名古屋テレビ） 電機メーカーの「シャープ」は10日、三重県の亀山工場について親会社の鴻海精密工業への売却が成立しなかったと発表しました。 三重県にあるシャープ亀山工場はかつて「世界の亀山」と呼ばれ、液晶テレビを製造していました。 現在は、主にスマートフォンなどの中型や小型の液晶パネルを生産しています。この亀山工場の第2工場を親会社である台湾の「鴻海精