ロックバンドの3ドアーズ・ダウンのフロントマン、ブラッド・アーノルドが他界した。47歳だった。昨年5月にステージ4の腎臓がんであることを公表していたブラッドが7日、息を引き取ったことをバンドが伝えた。 【写真】もう見られない数々のヒット曲を世に送り出したロックバンドでの姿 インスタグラムでこう発表されている。「3ドアーズ・ダウンの創立メンバーでリードシンガー