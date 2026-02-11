人気レースクイーンの根岸しおり（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。キュートなほっぺポーズを披露した。「ほっぺ」とつづり、ほおに手を当てているショットをアップ。ハッシュタグで「Moduloスマイル」「RQ」「レースクイーン」「レースアンバサダー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「とても素敵」「可愛いすぎ笑」「可愛いポーズ」「ぷにぷに」「美人」「めちゃくちゃ素敵ですかわいすぎです」など