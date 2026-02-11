「広島紅白戦、白組２−０紅組」（１０日、天福球場）現役ドラフトで楽天から加入した広島・辰見鴻之介内野手（２５）が、１安打２盗塁２得点と、グラウンドを駆け回った。四回、中村奨の代走として出場し二盗、三盗に成功。六回の打席では遊撃への内野安打を放つと、勝田の失策ですかさず二塁へ進み、俊足という持ち味を存分に発揮した。スタンドが一斉に沸いた。四回、鈴木から二盗を決めた直後に三塁を奪ってみせた場面。