衆院選で戦後初めて自民党単独で3分の2超の議席を獲得した。示された民意の先は何か、9日放送のNHK「クローズアップ現代」で専門家らが展望した。 まず、今回の自民党の勝因について、東京大学の御厨貴名誉教授（日本政治）は「高市首相が選挙の構図を『私か否か』と設定し、初めて事実上の“首相公選”となった」とし、その上で「今後ますます人を選ぶ選挙になるだろう。女性総理の勝利は日本に自信を与えたように見える」