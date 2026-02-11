タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“わんこそばチャレンジ”ショットを公開した。「盛岡旅行に行ってきたよ今回の旅のお目当ては…人生初のわんこそばチャレンジ15杯でかけそば1杯分、女性の平均は30杯ってお姉さんに聞いて『100杯で記念の絵馬もらえるよ〜』って言われたからそこを目標にしてたんだけど…気づいたら210杯食べてた」と告白。210杯分のお