トランプ米大統領の模型とイラン周辺の地図＝2025年6月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は10日、トランプ米政権が対イラン圧力の一環としてイラン産石油を輸送するタンカーの拿捕を検討していると報じた。イランによる報復や石油価格高騰などを懸念し実施に踏み切っていないという。イラン核問題の解決を目指し同国と協議している米政権は軍事、経済の両面で圧力を強化している。