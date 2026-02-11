空力のほか兵器搭載能力も向上へエアバス、BAEシステムズ、レオナルドで構成される合弁会社ユーロファイターは2026年2月5日、NATOユーロファイター・トーネード管理機関（NETMA）とユーロファイター「タイフーン」用の空力改修キット（Aerodynamic Modification Kit：AMK）の開発、試験、認証を進めるための契約を締結したと発表しました。【画像】武装がてんこ盛り！これが、新型ユーロファイターAMKですAMKの開発は、タイフ