All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、京都府の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：宇治市／52票京都府南部に位置する宇治市は、源氏物語の舞台としても知られ、平等院などの歴史的な遺産と、宇治茶の産地として有名です。京都市への