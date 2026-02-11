◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート男子SPが行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103・07点を出し、2位発進した。後半のトリプルアクセルの着氷が乱れ、演技後は「やっちゃったな、あちゃーという感じでした」と振り返り「全体的に見れば、できた部分の方が大きかった」と総括した。序盤から観