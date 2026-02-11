パラマウント・スカイダンスとネットフリックス、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは10日、敵対的買収を仕掛けている同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）への買収条件を上積みすると発表した。WBDが米動画配信大手ネットフリックスと合意済みの買収を破棄した際に生じる違約金28億ドル（約4300億円）を全額肩代わりする