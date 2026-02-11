会議が「しーん」となるのは、なぜなのか。一級建築士の高原美由紀さんは「メンバーの発言を促すには、座席の配置や環境などを工夫するといい。たとえば、チームのリーダーが座る場所にも、明日からすぐに試せる“正解”がある」という――。※本稿は、高原美由紀『できる人は25分で「場所」を変える』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamor