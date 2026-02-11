首都圏の中古マンションが高騰している。すでにマンションを取得している人にとっては、資産価値が上昇していることになる。不動産事業プロデューサーの牧野知弘さんは「ご自宅のマンションの値上がりで喜んでいる人に対して、私は『ならばすぐに売りましょう』とアドバイスしている」という――。※本稿は、牧野知弘『50歳からの不動産 不動産屋と銀行に煽られないために』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝i