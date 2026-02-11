UHA味覚糖の人気ハードグミ「忍者めし」が、ゲーム『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念してコラボ！「龍が如くめし スタミナンスパーク味」は、コーラ味のグミにエナジードリンク味の糖衣を施したエネルギッシュな味わい。桐生一馬verと峯義孝verの2種類パッケージで登場し、ゲームファンもグミ好きも楽しめる、遊び心満点の一品です♡ エナジッシュな味わ