【ワシントン共同】米国務省は10日、中国に絡む重大な汚職に関与したなどとして、太平洋の島しょ国パラオの上院議長とマーシャル諸島の元市長、それぞれの親族を入国禁止の対象に指定したと発表した。中国は台湾と外交関係を持つパラオやマーシャル諸島の取り込みを図っており、米国は警戒を強めている。国務省によるとパラオの議長は職権を乱用し、中国の政府や企業、犯罪集団を支援する見返りに賄賂を受け取っていた。マー