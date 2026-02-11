ドジャースの大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）が10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で自主トレを行った。大谷は午前11時頃にサブグラウンドに下がユニホーム、上はドジャースのTシャツ姿を登場すると、ルーティンの「壁当て」などでウォームアップ。その後は隣のグラウンドに移動して最長80メートルほどまで距離を延ばして遠投を行い、報道陣が見ることができないエリアのブルペンに向かった