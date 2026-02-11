米フォード・モーターの本社＝2025年11月、ミシガン州ディアボーン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手フォード・モーターが10日発表した2025年10〜12月期の純損益は111億ドル（約1兆7千億円）の赤字（前年同期は18億ドルの黒字）だった。電気自動車（EV）関連の戦略見直しに伴い多額の損失を計上したことが響いた。売上高は前年同期比5％減の459億ドルだった。フォードは昨年12月、EV関連の戦略見直しに伴い