アメリカのラトニック商務長官に、性的人身売買罪で起訴された富豪・エプスタイン氏との交友関係が指摘される中、ホワイトハウスの報道官はトランプ大統領が長官を「全面的に支持している」と擁護しました。アメリカ・ラトニック商務長官：家族旅行の際に彼と昼食を共にした。妻、4人の子供たち、そして乳母たちも同行していた。少女への性的人身売買で起訴され自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏をめぐり、ラトニック商務長