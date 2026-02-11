歌舞伎俳優・中村橋之助と婚約者の元乃木坂４６の女優・能條愛未が１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。今年の夏に挙式の予定であることを明かした。今回は「夫婦のトラブル解消ＳＰ」。ＭＣの明石家さんまに「結婚式はいつぐらいに？」と聞かれると「今年の初夏にあげさせていただく。だから、まだ籍も入れてないんですよ」と明かした橋之助。友人との旅行について聞かれた能條が