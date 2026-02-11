◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）で、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、１０３・０７点。２位で１３日のフリーに進んだ。鍵山は７日の団体ＳＰにも出場しており、自己ベストに０・１点に迫る１０８・６７をマーク。１位を獲得しており、この日は点数を落とす結果となった。後半のトリプルアク