◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、１０３・０７点。２位発進し「全体的に見れば、できた部分が多かった。アクセルもそこまで落ち込むようなものではなかったので、立て直せた」と一定の評価をした。今大会、７日の団体で１０８・６７点をマークし１