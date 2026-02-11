新しい食べ方が絶品 パンを使わないのに、サンドのようなおいしさを味わえるレシピは、今までにない新しいおいしさですよ。白菜でハムとチーズをはさんだ「白菜サンド」で、とろ〜り美味を味わってみませんか？ サッと簡単に用意できるので、空腹もすぐに満たされます！ 卵液に2度つけるとボリュームアップ 1. まず、白菜にハムをのせます。 2. ハムの上に白菜、チーズ、白菜をのせてサンドしたら、小麦粉をまぶします。