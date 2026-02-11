2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（29＝クラレ）を祝福した。高梨とのツーショットをアップし、「スキージャンプ混合団体銅メダル本当におめでとうございます！！」と祝福。「沙羅ちゃんの笑顔がミラノ・コルティナオリンピックで見ることが