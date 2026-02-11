【ピオリア（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、パドレスで3シーズン目を迎える松井裕樹が10日、キャンプ地のアリゾナ州ピオリアで自主練習し、ブルペンで変化球を交え21球を投げた。パドレスのバッテリー組は11日にキャンプインする。昨季まで2年連続で60試合以上に登板したが制球面に課題を残し、今季の目標に「ストライクゾーンにしっかりアタックしていくこと」を挙げた。本拠地サンディエゴでも他の投手たちと約2週間のミ