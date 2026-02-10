胃がんの症状とは？Medical DOC監修医が胃がんの初期症状・末期症状を解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「胃がんの症状」はご存知ですか？初期症状・発症しやすい年齢層も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：根来 和輝（医師）奈良県立医科大学医学部卒業。臨床研修を経て、大阪の総合病院で消化器内科