韓国の青瓦台（大統領府）は2月10日、日本の自民党が衆議院総選挙で圧勝した後、“右傾化”への懸念が出ていることに関連し、日韓関係について「互いに安定的な発展の方向について意見を交わし、共同の課題を解決していくことに力を注ごうという立場は、今も変わりがない」と明らかにした。【関連】「戦争可能な国が開かれる」韓国が見た高市自民圧勝青瓦台のキム・ナムジュン報道官は同日のブリーフィングで、「韓日首脳会談など