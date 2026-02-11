ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[ジザウ ベルグ] 0 - 1 [ハマド メジェドビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第2日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス1回戦で、ジザウ ベルグとハマド メジェドビッチが対戦した。第1セットはハマド メジェドビッチが7-6で先取