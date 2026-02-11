妻が高熱で寝込んでいても、夫はいつも通り「メシはまだ？」。妻は不満を口にせず、それに応え続ける。カウンセリングの現場で繰り返し見られるのは、配慮できない側と、我慢し続ける側が噛み合ってしまう構造だ。悪意のない夫婦は、なぜ静かに壊れていくのか。※本稿は、家族問題カウンセラーの山脇由貴子『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。記事中の事例