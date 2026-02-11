Acerグループのamadanaは2月10日、人気FMラジオ局J-WAVE（81.3FM）との取り組みで、クロックラジオ2機種「RC20」「RC10」を発表した。通常販売価格は「RC20」が2万7500円、「RC10」が1万6500円。J-WAVEリスナー会員サービス「J-me」では台数限定だが割引で販売する。●FMラジオ文化の再評価がテーマ インテリアにも取り入れやすいデザイン新製品は、FMラジオ文化の再評価をテーマに開発したクロックラジオで、J-WAVEとの対話や