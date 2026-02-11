Huluでこの冬、ワンちゃんが主役の愛くるしい新番組が誕生。2月14日から毎週土曜、無類の愛犬家・手越祐也と、彼が所属するロックバンド、T.N.Tのメンバー＝kyohey、Furutatsu、Ryu.による、犬好きのための教養バラエティ『手越祐也のワンダフルライフ』（全4回）が放送される。 ■手越＆T.N.Tがゲストと、リゾートスポット巡りや室内クッキングで愛犬との時間を堪能 本番組には手越とT.N.Tメンバー、そして愛