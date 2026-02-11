― ダウは52ドル高と3日連続で最高値を更新、景気敏感の一角が買われるもナスダックは3日ぶり反落 ― ＮＹダウ 50188.14 ( +52.27 ) Ｓ＆Ｐ500 6941.81 ( -23.01 ) ＮＡＳＤＡＱ 23102.47 ( -136.20 ) 米10年債利回り4.147 ( -0.053 ) ＮＹ(WTI)原油 63.96 ( -0.40 ) ＮＹ金 5031.0 ( -48.4 ) ＶＩＸ指数17.79 ( +0.43 ) シカゴ日経225先物 (円建て)57850 (