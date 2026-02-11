ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が9日（日本時間10日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が101メートル、106メートル50の266・0点で銅メダルを獲得した。二階堂が、母の美穂子さん（53）だけに弱音をこぼした日がある。W杯出場など世代の先頭を走りながら、実業団チームから声がかからなかった高3