◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール1日目（10日、宮崎）4番候補の1人にあげられているリチャード選手。この日、松井秀喜臨時コーチからバッティングの指導を受けると、川相昌弘コーチとともに守備練習を行いました。ファーストで好捕を見せたリチャード選手に対し、川相コーチが「ゴールデングラブとホームラン王いけるんじゃない？」と褒めます。しかし、次のボールを捕球ミス。リチャード選手が「褒めたらダメです、僕。調子