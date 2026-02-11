◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルショートプログラム（大会5日目/現地10日）オリンピック初出場でショートプログラム（SP）を滑りきった三浦佳生選手が演技後、取材対応で声を震わせました。三浦選手は冒頭、予定していた4回転+3回転が2回転と3回転のコンビネーションジャンプとなり、途中の4回転トウループでは氷に手をつくなどジャンプでミスが起こりました。SPの全滑走が終わり結果は