きょう11日は野村克也の命日である。2020年、84歳で逝った。七回忌ということになる。阪神監督を務めた1999―01年は3年連続最下位の暗黒時代だった。野村も「思いだしたくもない」と漏らしていた。それでも楽天で監督に復帰した06年ごろから「阪神はひどかった」と言い始めた。08年2月には『あぁ、阪神タイガース――負ける理由、勝つ理由』（角川書店）との著書を出した。阪神が監督・星野仙一で03年に、岡田彰布で05年に