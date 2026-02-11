10日のアイスホッケー女子1次リーグは世界ランキング上位のA組で米国が前回覇者カナダに5―0と快勝し4戦全勝で1位通過を決めた。カナダは2勝1敗。フィンランドはスイスに勝ち1勝2敗となった。世界ランク下位によるB組の最終戦はドイツがイタリアに2―1で競り勝ち3勝1敗の勝ち点8で2位となった。イタリアは同6で3位。両国と首位のスウェーデンが準々決勝へ進んだ。（共同）