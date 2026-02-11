9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、中日・石川昂弥について言及した。佐伯氏は「昨年の二軍に落ちたシーズン途中からですからね、バッティングフォームを学生の時の足を上げずにという感じにして、その感覚がしっくりと来始める。昨年のシーズン終盤上がって来て、いきなりホームラン打ったりしている」と分析。さらに、「フォーム固めをして、オープン戦からアピールしていっ